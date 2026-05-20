Somete Fiscalía a pruebas forenses restos hallados en San Agustín

• Indicios fueron encontrados con apoyo del agente canino “Jack”

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se desplegó un operativo de rastreo en las inmediaciones del poblado de San Agustín.

La intervención para encontrar indicios o material biológico que aporten a la indagatoria, se desarrolló con la participación de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Personas Ausentes y de Delitos contra la Vida, así como Policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), un binomio canino K-9 y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Se realizó rastreo pedestre, de manera lineal y por cuadrantes, en los que se incluyeron sondeos con la barra metálica y sondeo, sobre la superficie arenosa, las cuales fueron muestreadas en colaboración con el Agente canino “Jack”, logrando ubicar lo siguiente:

Primer hallazgo: restos óseos presumiblemente de humano, y prendas de vestir.

Segundo hallazgo: restos óseos presumiblemente de humano y trozo de tela color negro.

Los índicos fueron debidamente embalados y asegurados, para su traslado a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde se realizarán los análisis técnico-científicos necesarios para determinar si corresponden a una persona, la temporalidad, causa de muerte e identidad.