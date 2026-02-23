“Sólo repite lo que le dicen sus jefes del cártel”, dice Musk de Sheinbaum por negarse a atacar al narcotráfico

Este lunes, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, arremetió en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum porque se ha negado a combatir a los cárteles del narcotráfico.

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

El empresario publicó un mensaje en su cuenta de X en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la mandataria del 5 de noviembre del año pasado.

En ese fragmento, la mandataria mexicana defiende su estrategia de seguridad y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”.

Ante esto, el estadounidense acusó que la presidenta “sólo repite lo que le dicen sus jefes del cártel”.

Mediante el uso de un concepto corporativo, Musk sugirió que la presidenta Sheinbaum carece de voluntad propia frente al crimen organizado al comparar el castigo del cártel con un “plan de mejora de rendimiento (PIP, en inglés)”.

Un plan de mejora de rendimiento (PIP) es un proceso empresarial para optimizar los resultados de un empleado, detallando los pasos que debe seguir para alcanzar sus metas.

Esta expresión va en línea con otros señalamientos contra la mexicana como los del presidente Donald Trump, quien ha señalado en ocasiones anteriores que los cárteles gobiernan en México y Sheinbaum “les tiene miedo”.