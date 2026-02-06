Solidaridad animal: varios perros se suben al lomo de una vaca para no ahogarse durante inundaciones en Colombia

Durante las graves inundaciones que han afectado amplias zonas del Caribe colombiano, una escena captada en video mostró cómo varios perros se sujetaron al lomo de una vaca en medio de la crecida para evitar ser arrastrados por el agua, en un acto de aparente solidaridad animal que se volvió viral en redes sociales.

