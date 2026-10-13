Solicita alcalde Chavira revisión de actuación policial en hechos relacionados con periodista durante el cierre de FICUU

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal informa que, respecto a los acontecimientos en los que se vio involucrado el periodista Ricardo Perea, el presidente municipal René Chavira solicitó una revisión exhaustiva de los hechos, a fin de verificar que la actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se haya desarrollado conforme a los protocolos y procedimientos establecidos.

El Gobierno Municipal sostiene una postura de respeto y garantía de la libertad de expresión y de prensa, derechos fundamentales para el ejercicio periodístico y la vida democrática.

El Gobierno Municipal dará seguimiento a la revisión de los hechos, con el propósito de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y brindar certeza sobre la actuación de los elementos involucrados.