Sismo en Colombia deja 224 muertos; crecen reclamos a De la Espriella por falta de coordinación internacional

Bogotá. Pasan las horas de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia y el número de fallecidos aumenta: ya son, al menos, 224.

El gobierno colombiano decretó la emergencia social y económica, para hacerle frente al desastre; también se reportan cerca de tres mil heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

En la región de la tragedia este martes reinaba la incertidumbre, la remoción de escombros ha sido lenta y las ayudas llegan a cuentagotas debido a que buena parte de las vías colapsaron o derrumbes provocados por alud de tierra las obstaculizan.

En medio de la confusión y falta de organización para gestionar la tragedia, el gobierno aún no nombra un responsable en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

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Aunque se trata de una tragedia natural, congresistas del Pacto Histórico cuestionan la falta de coordinación producto de haber “negado el empalme”, en alusión a que el presidente Abelardo de la Espriella se negó a reunirse con el ex mandatario Gustavo Petro para coordinar la transición, y al mismo tiempo reclamaron mayor atención a los habitantes del litoral pacífico, incluso Petro pidió utilizar el buque hospital Benkos Biojó, para auxiliar a la gente más pobre.

“Tengan un poco de paciencia, estamos trabajando a marchas forzadas para lograr superar la tragedia. No los voy abandonar”, dijo hoy el presidente Abelardo de la Espriella, en las calles de Pereira, tras una fugaz visita que hizo a la ciudad.

La Asociación de Ciudades Capitales – Asocapitales-, que no es una entidad gubernamental y que hace un seguimiento al registro de muertos y damnificados, asegura que, hasta ahora, son 224 los fallecidos con proyección a aumentar en la medida en que se logren remover los escombros, aunque otros subregistros dicen que ya son 254 las víctimas.

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Cali, Valle del Cauca, con cerca de 120 fallecidos y Pereira, Risaralda, con 100, son las dos ciudades en donde se hacen los mayores esfuerzos para rescatar personas que aún permanecen bajo los escombros; en esos centros urbanos la magnitud del terremoto dejó casi un centenar de edificaciones en el suelo.

La cifra de 188 personas desparecidas en Cali, según dato del presidente De La Espriella, sigue vigente.

En el departamento del Chocó claman por ayudas, varios municipios como el Cairo y San José del Palmar, epicentro del terremoto, quedaron prácticamente destruidos y en escombros, según reportaron pobladores a varios medios de comunicación regionales.

Crecen los reclamos al gobierno de Abelardo de la Espriella (con gorra y lentes), por la falta de coordinación de su gobierno para recibir y gestionar la ayuda internacional. Foto Afp

El mandatario colombiano, en otra fugaz visita, esta vez a Manizales, anunció ayuda económica para personas que perdieron su vivienda: “Lo primero es el subsidio de arriendo. Una vez hayamos resuelto esa situación, vamos a entrar a trabajar en la reconstrucción de las viviendas. Pero lo primero es que esas personas que hoy no tienen donde vivir tengan un lugar donde hacerlo”, explicó.

Anunció un alivio desde el gobierno para subsidiar el pago de los servicios públicos en toda la zona afectada por el sismo, “por lo menos por tres meses”, recalcó De la Espriella.

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Bogotá rechaza “ayuda internacional”: Bukele

Mientras pasan las horas y la confusión reina en medio del caos provocado por el terremoto, el gobierno de Colombia, registran algunos periodistas locales, decidió no aceptar asistencia humanitaria y de rescatistas de otros países para gestionar la devastadora situación.

Hecho que lo corroboró el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien reveló, en su cuenta en X, que el gobierno de Colombia rechazó de momento “el apoyo internacional” y ha solicitado “´únicamente” ayudas económicas “para atender a las familias afectadas”.

“Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos, y de más cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, añadió Bukele.

Estados Unidos, de entrada, donó 15 millones de dólares informó la embajada de este país en Colombia. El presidente Vladimir Putin, de Rusia, y el rey de España enviaron mensajes de solidaridad con el pueblo de Colombia.

Cerca de dos millones de colombianos afectados directamente por el sismo continúan a la espera de las decisiones del gobierno del ultraderehista Abelardo de la Espriella.