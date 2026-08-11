Morena revive el desafuero de “Alito” y lo acusa de buscar en EU una salida a sus problemas en México

Ciudad de México. Senadores de Morena urgieron a que la Cámara de Diputados retome el proceso de desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, alias Alito, a fin de que se le pueda juzgar por sus actos de corrupción e incluso de traición a la patria, al pedir constantemente la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país.

“Dead man walking”, es decir “muerto viviente”” lo llamó el senador Alejandro Murat, en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que le recalca que busca en el extranjero la legitimidad perdida desde hace tiempo en el país.

“Por eso hoy buscas fuera de México la legitimidad que ya no encuentras dentro. Cuando un político necesita que desde otro país le den la razón porque en el suyo ya no convence, el problema no es la democracia: es su liderazgo”.

Una cosa, le recalcó, “ es tener micrófono, otra , muy distinta, autoridad moral. Políticamente sigues caminando, pero hace tiempo dejaste de avanzar. En tu nuevo idioma: “Dead man walking”

En su mensaje, el ex gobernador de Oaxaca le hace notar que en democracia se gana en las urnas, con votos y con credibilidad. Las leyes ponen límites; la confianza se construye con congruencia, conducta y valores. Y esa credibilidad tú la perdiste hace tiempo”.

En entrevistas por separado, los senadores del guinda, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Sául Monreal, se refirieron también a la más reciente intervención de Alito en Washington, donde interpuso una demanda ante el Departamento de Estado del vecino país del norte contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que resolvieron que no puede referirse a Morena como “narco partido” e incluso pidió que se les retire la visa.

Los Morenistas coincidieron en que tiene que acudir a otro país porque aquí no cuenta con la aprobación del pueblo y acude a la difamación, con esa frase de narco partido o narcolegisladores, “que es absolutamente falsa, por lo que no puede probar eso dichos calumniosos”, resaltó Monreal. Agregó que mientras Alito “hacía su show en Washington”, en México se detuvo al contador de su hermano y el que debe seguir es él, “para que se le investigue por todas las fechorías y corruptelas que hizo como gobernador de Campeche.

Al respecto, el senador Huerta Ladrón de Guevara dijo que espera que la Cámara de Diputador actúe y se inicie el proceso de desafuero contra el líder del PRI que está pendiente.