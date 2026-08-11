Localiza FEM a joven que contaba con reporte de ausencia en Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia localizaron a la menor de iniciales

G.J.G.C., de 13 años de edad, que contaba con reporte de desaparición interpuesto ayer 10 de agosto del 2026 en la ciudad de Cuauhtémoc.

La adolescente fue localizada en la colonia Tarahumara en la ciudad en mención y en su entrevista ante el Ministerio Público, se corroboró su estado de salud, además señaló que su ausencia fue voluntaria.

Se recuerda a la ciudadanía que no es necesario esperar para reportar una ausencia o desaparición de una femenina, se debe acudir de inmediato ante el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes ubicado en la Fiscalía de Mujeres más cercana.