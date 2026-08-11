Cumplimenta AEI orden de aprehensión por feminicidio agravado en Nuevo Casas Grandes

Agentes investigadores cumplimentaron una orden de captura en contra de Luis Humberto A.R., señalado por el delito de feminicidio agravado, cometido en perjuicio de una víctima.

Fue en el CERESO número 5 ubicado en Nuevo Casas Grandes, en donde se le notificó el ordenamiento judicial al detenido de 25 años de edad, quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva por diverso delito.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, le formularán imputación ante la jueza de control en el Distrito Judicial Galeana, por privar de la vida a una mujer en hechos ocurridos recientemente en el citado municipio.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)