Clausura Gobernación Estatal 11 establecimientos

La Subsecretaría de Gobernación del Estado informó que, como parte de un operativo de inspección realizado en 319 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó un total de 11 clausuras y 10 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras son las siguientes:

* Licorería “El Plomero”, por falta de licencia de uso de suelo y no brindar facilidades para revisión (Chihuahua).

* Licorería “La Caguama”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six San Blas”, por operar fuera de horario (Chihuahua).

* Licorería “Bar San Pedro”, por falta de licencia de uso de suelo y violación de giro (Madera).

* Tienda de abarrotes “Modelorama”, por violación de giro y no ofrecer artículos de la canasta básica (Madera).

* Cantina y salón de Baile “El Mesón de la Guitarra”, por extracción y falta de placa de aforo (Madera).

* Tienda de abarrotes “Súper Rodríguez”, por falta de licencia de uso de suelo y acta no atendida (Cuauhtémoc).

* Tienda de abarrotes “Súper Corral”, por falta de licencia de uso de suelo y violación de giro (Cuauhtémoc).

* Tienda de abarrotes “Mini súper El Compadre”, por falta de licencia de uso de suelo (Cuauhtémoc).

* Tienda de abarrotes “Súper Six Cuiculco”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

* Tienda de abarrotes “Parral (Six)”, se clausuró refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

Las suspensiones fueron las siguientes:

* Licorería en tienda de autoservicio “Extra División del Norte”, por actas no atendidas (Chihuahua).

* Licorería “MMMMMMMM”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Licorería “Lealtad II”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Licorería “Licores Uranga”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Licorería “Chávez”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Tienda de abarrotes “Karen”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Restaurante bar “Quinta Morelos (Vikingas Sport)”, por falta de revalidación y denominación (Chihuahua).

* Tienda de abarrotes “Abarrotes y Ferretería Gutiérrez”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Licorería “Deposito Súper KC”, por acta no atendida y falta de licencia de uso de suelo (Madera).

* Depósito al menudeo “Modelorama Museo Prehispánico”, por acta no atendida (Guerrero).