Sin efecto solicitud de juicio político contra Maru Campos, asegura Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora Maru Campos Galván quedó sin efecto al no ser ratificada dentro del plazo legal establecido.

Durante el evento de respaldo a la mandataria estatal realizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, la legisladora explicó que los promoventes tenían tres días para confirmar formalmente la solicitud, situación que no ocurrió.

“Eso significa que ya no existe, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, declaró.

López Rabadán afirmó que el procedimiento perdió validez jurídica al vencer el plazo correspondiente y consideró que la falta de ratificación representa un freno a lo que calificó como una persecución política contra la administración estatal.

La diputada reiteró además el respaldo de la dirigencia y legisladores del PAN a la gobernadora de Chihuahua, en medio de la controversia política generada en los últimos días.