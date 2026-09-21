Llama Bonilla a fortalecer coordinación con Federación para mejorar seguridad en Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los gobiernos Federal y Estatal para atender los principales retos que enfrenta Chihuahua, particularmente en materia de seguridad.

El edil reconoció la disposición mostrada tanto por la presidenta de México como por la gobernadora de Chihuahua para establecer acuerdos y darles seguimiento, al considerar que el diálogo es una condición fundamental para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

“Yo creo que para poder tener mejor calidad de vida en cuanto a salud, seguridad, desarrollo económico, llegada de nuevos empleos, etcétera, el requisito de inicio, de base, es el diálogo”, señaló.

Seguridad, uno de los principales pendientes

Bonilla resaltó que uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por lo que consideró positivo que los acuerdos establecidos entre las autoridades ya estén teniendo seguimiento.

En ese sentido, mencionó la reunión que sostuvo la gobernadora con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los trabajos para fortalecer la coordinación en esta materia.

“Tenemos que estar más organizados que ellos”

El alcalde subrayó que el combate a la delincuencia organizada requiere que las instituciones también trabajen de manera organizada y coordinada.

“Para poderle ganar a la delincuencia organizada, tenemos que estar mucho más organizados que ellos”, expresó.

Bonilla consideró que la comunicación entre los distintos órdenes de gobierno representa una base importante para avanzar en materia de seguridad y generar mejores condiciones para la población de Chihuahua.