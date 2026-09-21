Pide subcoordinador del GPPAN solución y mayor claridad en caso de agentes de la CIA: “que Ley se aplique sin distingos”

“Que la Ley se aplique sin distingos y pareja para todos”, fue lo que pidió el subcoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Saúl Mireles, respecto al caso de los agentes de los Estados Unidos que presuntamente intervinieron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el mes de abril de este año.

Así lo dijo el legislador panista al ser cuestionado en torno a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez, la cual reveló que pactó con la gobernadora Maru Campos de que si existen pruebas, la Fiscalía General de la República procederá en contra de funcionarios o exfuncionarios involucrados en el caso de presunta intervención extranjera.

Mireles Corral señaló que dicho mensaje de Sheinbaum él “no lo interpretaría tanto como dedicatoria, creo que eso se ha visto desde la primera reunión cuando ocurrió el incidente, la primera ocasión que hubo interlocución entre un gobierno y otro, creo que luego vino subiendo de tono, sin embargo, yo celebro esa disposición y que haya sido iniciativa de la gobernadora Maru Campos el solicitar la reunión, así que esperemos que el tema avance. Hay temas, como el de la seguridad, donde se debe trabajar coordinados los tres niveles de Gobierno”.

“El caso se debe solucionar, se requiere mayor claridad, han pasado ya algunos meses, quizá las investigaciones las estén llevando ellos y por eso nosotros no tengamos toda la información, pero yo celebro el que que se haya acordado tener comunicación entre un gobierno y otro. La Ley debe de aplicarse sin distingos y debe ser pareja para todas y todos los ciudadanos”, concluyó el diputado Mireles.