Hotel Delta by Marriott estará listo el 3 de octubre

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, Miguel Ordoñez Muñoz dio a conocer que a partir del 3 de octubre arrancará operaciones Hotel Delta by Marriott en el centro de la ciudad, acabando con la era de Quality Inn.

“Quality Inn ya estamos en transición de pasar a Hotel Delta By Marriott, estamos muy contentos finalizamos ya este 28 de septiembre, y yo creo que estaremos con las banderas de Marriott el 3 de noviembre ya como Delta en el centro de la ciudad”, comentó.

Por el momento el lugar localizado en la calle Victoria se encuentra en remodelación y cuenta con trabajos en varios pisos para una nueva etapa hotelera con mejor imagen y así como mantener el servicio de calidad.

Cabe destacar que estas instalaciones son las de mayor demanda en el centro de la ciudad por lo cual esperan que la reapertura del 3 de octubre se refleje en la ocupación hotelera favorable.