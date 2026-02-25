Sin inconveniente, estamos abiertos al diálogo para construir acuerdos: Memo Ramírez por propuesta de Estrada de elegir por insaculación a titular de la CEDH

Guillermo Ramírez, presidente del Congreso de Chihuahua, dijo que no tiene inconveniente en escuchar la propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, de elegir por insaculación a la próxima presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), esto a partir de la terna que aprobó la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) el pasado 27 de enero y que está integrada por Ada Miriam Aguilera, Flor Alejandra Corral y Fryda Licano.

Ramírez Gutiérrez recordó que para llevar a cabo dicha insaculación “se requiere alguna reforma para no contravenir lo que marca la ley en cuestión de que el voto es por cédula. Yo no tengo inconveniente, yo creo que se puede platicar, se puede consensuar”.

“Estamos abiertos al diálogo, abiertos a que se den los acuerdos y abiertos a que se construyan y se consoliden los mecanismos necesarios para poder tener en un futuro ya muy próximo a la futura titular de la CEDH”, explicó el presidente del Poder Legislativo.

Guillermo Ramírez recordó que “nosotros hemos estado tratando de escuchar a todas las fuerzas políticas, y en ese sentido es por eso que hemos postergado un poco la elección de este importante puesto”.