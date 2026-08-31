Presenta UACH la 10a Jornada de Ciberseguridad CUDI del 21 al 25 de septiembre

Esta mañana el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos y Fernando Aranda Escobar, CISO y Coordinador de las Jornadas de Capacitación CUDI anunciaron la 10° Jornada de Ciberseguridad CUDI

En rueda de prensa dieron a conocer que dicha jornada se llevará a cabo del 21 a 25 de septiembre de manera presencial.

La jornada tiene el propósito de llevar a cabo capacitaciones de alto nivel al personal de las áreas de Ciberseguridad y Tecnologías de la Información de las Instituciones de Educación Superior en México (IES).

En esta ocasión se reunirán el personal de las áreas de seguridad de las IES miembros CUDI, de las Redes Nacionales de Educación e Investigación de LATAM y las empresas líderes en el ramo de la Ciberseguridad, en un entorno de capacitación en temas de Aplicación de Pentesting, Investigaciones Digitales Forenses, Casos de ataques de Tipo Ransomware, Inteligencia Artificial en Ciberseguridad y Monitoreo Básico de Recursos de Red, entre otros.

La Jornada se centrará en el gran reto que tienen las IES en apostar por obtener herramientas de calidad y entrenamiento constante, que les permita seguir enfrentándose a los retos actuales de Ciberseguridad, manteniendo la continuidad operacional, además de desarrollar y consolidar habilidades y capacidades para su personal.