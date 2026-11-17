Ante la invitación del partido PAZ a la diputada Rosana Díaz para que sea su candidata a la gubernatura, el diputado local y dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, dijo que si la legisladora toma esa decisión, le desea el mejor de los éxitos.

Y es que desde que Díaz Reyes renunció a la bancada de Morena, señaló que estaba en espera de que concluyera su procedimiento en la Comisión Nacional de Honor y Justicia para sumarse al partido Verde, sin embargo, este fin de semana trascendió que el Partido Ciudadano, Humanista y Democrático (PAZ), la invitó a ser su candidata a la gubernatura de Chihuahua.

“Yo respeto mucho a la diputada Rosana Díaz, es mi amiga, y le respeto mucho su trabajo en política, su trabajo en los medios de comunicación por muchos años en Ciudad Juárez. Y bueno, pues le deseo todo el éxito, si es que así ya tomó esa decisión”, expresó Borunda Quevedo.

El líder estatal y diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) revelo que aún no ha platicado con la diputada Rosa Díaz, sin embargo, recalcó que “la diputada merece todo mi respeto, todo mi reconocimiento en su trabajo político en el quehacer legislativo, mi reconocimiento en su trabajo como comunicadora en Ciudad Juárez, en la televisión, por muchos años. Entonces le deseo y reitero el mayor de los éxitos”.