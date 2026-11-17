El licenciado Felipe Alejandro Salasplata Cázares, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, participó en la XV Reunión Nacional de Titulares y Encargados de Despacho de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción, realizada durante la segunda semana de noviembre de 2026 en Guanajuato, Guanajuato, en representación del estado de Chihuahua.

Durante este encuentro nacional, representantes de distintas entidades federativas abordaron temas estratégicos para fortalecer la coordinación institucional, el intercambio de experiencias y el seguimiento de la Política Nacional Anticorrupción, con el propósito de impulsar acciones conjuntas en materia de prevención y combate a la corrupción.

Entre los temas de trabajo destacaron los avances en la interconexión de la Plataforma Digital Nacional con las plataformas estatales, el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses, así como el análisis de estrategias de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el contexto de la inteligencia artificial. Asimismo, se impartió la conferencia magistral «El modelo anticorrupción mexicano: diseño constitucional, sistemas estatales y buena administración», en la que se abordaron aspectos relevantes del funcionamiento y fortalecimiento del modelo anticorrupción en México.

La participación de Chihuahua en este espacio refrenda el compromiso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con la colaboración entre entidades federativas, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la construcción de estrategias que contribuyan a una gestión pública más transparente, íntegra y responsable, en beneficio de las y los chihuahuenses.