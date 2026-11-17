El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseveró que la convocatoria al evento en Ciudad Juárez que encabezaron el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar y la dirigente nacional Ariadna Montiel, fue abierta y pública, y que a nadie se le invitó de manera personal.

Esto ante la polémica generada porque no acudieron la coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, Andrea Chávez, la dirigente estatal Briguite Granados y el senador Juan Carlos Loera, entre otros, quienes revelaron que no fueron invitados

“Fue una convocatoria abierta, pública, a nadie se le envió una invitación en lo particular, individualizada. A mí no. Y acudí, ¿por qué? Pues porque soy un representante popular que emana del movimiento. Nosotros, como representantes populares y dirigentes, pues no tenemos que esperar una invitación. Al contrario, vamos, apoyamos, contribuimos a nuestro movimiento. Si vamos a esperar una invitación a eso, pues nunca ha sucedido de esa forma, se lo digo así. Nosotros, ¿qué obligación partidaria tenemos? Pues llegar y aportar”, argumentó Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo añadió que “me sorprende un poco ver algunas declaraciones de algunos compañeros en el sentido de decir que no tienen ninguna invitación, pues no necesitan invitación. O sea, usted imagine a la dirigente estatal del partido esperar una invitación de un evento de su partido. ¿Le parece eso lógico? No me parece a mí lógico. Nuestra obligación, nosotros tenemos que esperar una invitación, nosotros tenemos una obligación de ir y apoyar en la estructura del movimiento. ¿Para qué? Para que la coordinación estatal a cargo del licenciado Cruz Pérez Cuéllar, porque así fue definido por el procedimiento interno, pueda realizar todas sus actividades y cumplir todas sus metas”.