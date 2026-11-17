Francisco Turati, director general del Instituto de Innovación y Competitividad dio a conocer el arranque de la Feria Estatal de Ciencias e Ingeniería que comenzará mañana y hasta el 20 de noviembre, esto en el Gimnasio del Bachilleres Número 1.

Este año se dará oportunidad en ocho industrias para el desarrollo de talento, concursos con diversas temáticas en stem en donde los jóvenes proponen soluciones y un grupo investigadores evaluarán sus proyectos y los más altos tendrán su premio.



Además los proyectos número uno se irá a representar el estado a nivel nacional, pues Chihuahua se consolida como pionero en talento de ingeniería.



Hasta el momento hay 100 proyectos registrados y en su mayoría son jóvenes de Ciudad Juárez.

Además se darán conferencias con Roberto Martínez, Fernando Cruz, Marcus Dantus, Leticia Torres y Jorge Rosas, esta invitado el público en general.