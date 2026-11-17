Octavio Borunda, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que la alianza entre el partido que él preside y Morena en torno al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, “está muy sólida”, a pesar de los roces internos entre morenistas y algunos sectores del PT.

“Hay una alianza muy sólida para la gubernatura del estado, la que tiene el partido Verde con Morena, con el partido aliado, encabezando los trabajos el coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional, el licenciado Cruz Pérez Cuéllar, muy sólida ya esa esa alianza, ya lo que resta es formalizar”, expresó Borunda Quevedo.

El jefe estatal del PVEM explica que sólo falta “cumplir con los requisitos de Ley establecidos en nuestra legislación electoral para depositar el convenio de coalición. Lo que sigue son los términos de la coalición que habremos de construir”.

Octavio Borunda recordó que “el Partido Verde no hizo alianza con ninguna fuerza política en el 2024. Sin embargo, ahora las condiciones son muy distintas. El Partido Verde tuvo resultados ya tiene representación política importante en el estado con 40 regidores en casi igual número de municipios, dos sindicaturas, tres presidencias municipales, un legislador en el Congreso del Estado, después de que había perdido la representación del Partido Verde. Entonces, son datos duros que tenemos que consolidar. Y en función a ello, es como estamos planteando, son las cartas que se están planteando en la mesa”.