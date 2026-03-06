Si Estados Unidos no gana el Clásico Mundial de Beisbol sería un fracaso, afirma DeRosa

El equipo de los Estados Unidos llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una única misión: ganar el torneo. Así lo dejó saber el dirigente Mark DeRosa durante la primera rueda de prensa previa a los entrenamientos del equipo en el Daikin Park hogar de los Houston Astros, señalando además que, tras el final de la pasada edición del torneo, los estadounidenses no piensan en otra cosa que no sea conquistar el campeonato.

“Respetamos a todo el mundo, no tememos a nadie. Completa mentalidad de football americano. Luego de lo ocurrido en 2023 con lo de Trout y Ohtani, terminar luego de estar 3-2 es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo y tomé en consideración a la hora de armar este roster”, inició diciendo DeRosa ante la pregunta de si para Estados Unidos no ganar el torneo sería un fracaso.

“Así que sí, pienso que la expectativa es ganar todo el torneo”, sentenció el capataz estadounidense.

DeRosa dirige al equipo de Estados Unidos por segunda ocasión consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol y, como él mismo señala, fue testigo de primera fila del icónico enfrentamiento entre Shohei Ohtani y Mike Trout que terminó con el tercer campeonato de Japón en la historia del evento.

Las palabras del dirigente estadounidense dejan claro que su equipo llega con la intención de revancha tras lo ocurrido en 2023, un sentimiento que también fue replicado por los jugadores presentes durante la rueda de prensa, quienes señalaron que, con el equipo que se ha ensamblado, están en la obligación de alcanzar el título en representación del país.

DeRosa agregó que, por la forma en la que concluyó el evento pasado, los jugadores se mostraron más dispuestos a representar a los Estados Unidos, lo que facilitó su labor de ensamblar el roster.

“(Lo que ocurrió en 2023) Pienso que obligó a los muchachos a estar en esta habitación, si soy honesto contigo. Creo que existe un miedo de perderse la experiencia de parte de los Estados Unidos y mis conversaciones para reclutar jugadores fueron muy diferentes en esta ocasión a lo que fueron en 2023 (…) Simplemente siento que existe una ola de emoción, de querer ganar este torneo”, concluyó el mánager.

Los Estados Unidos iniciarán su camino en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol el viernes 6 de marzo cuando enfrenten al combinado de Brasil. Luego jugarán el sábado 7 contra Reino Unido, chocarán con México el lunes 9 y cerrarán la etapa de grupos ante Italia el martes 10.