Si bloqueos se alargan serán un golpe en los alimentos, posibles incrementos: Jorge Treviño

Jorge Treviño Portilla presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que se debe de dar una pronta respuesta por parte del gobierno federal a las peticiones de agricultores y transportistas ante el bloqueo carretero, ya que si esto llega a prolongarse se verá afectado el suministro alimentario.

“Creemos que ante este escenario es necesario un puente de comunicación abierta y que haya soluciones entre las partes involucradas de una manera mucho más rápida de lo que se ha visto, ya que si esto se alarga podría ser un golpe en materia alimentaria derivado del incremento de los productos de la canasta básica que se han visto afectados en el precio del diésel y la inseguridad de las carreteras”, comentó.

Cabe destacar que en el estado de Chihuahua el único bloqueo que hay por el momento es la carretera Juárez en el sentido norte a sur, según reportes.

Hoy arrancaba este proceso de bloqueo, por lo cual el sector empresarial se empatiza con el movimiento de transportistas y agricultores, sin embargo, es necesario que también se dé esa empatía a favor de las empresas y ciudadanos con el libre tránsito en carreteras.