Sheinbaum se reúne con ministro y empresarios de Canadá para impulsar inversiones en México

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el ministro de Comercio de Canadá, Dominique Le Blanc y con una delegación de funcionarios y empresarios de Canadá en Palacio Nacional para abordar temas sobre la relación comercial y mayores inversiones canadienses en México.

Durante poco más de una hora, se reunieron en Palacio Nacional en donde la mandataria mexicana estuvo acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la secretaría de Energía, Luz Elena González, de la responsable del Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum, Altagracia Gómez y también estuvo presente la titular del secretariado Técnico del Sistema Nacional de seguridad Pública, Marcela Figueroa.

No hubo declaraciones públicas, aunque por la mañana, en su conferencia, Sheinbaum dijo que vinieron 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo, no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país.

Adelantó que se reuniría con Le Blanc, para escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Mark Carney, quien estuvo en México hace algunos meses.