Sheinbaum se ausentará de la mañanera de este viernes por fuerte gripa, tos y fiebre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que no encabezará su habitual conferencia de prensa matutina debido a una “gripe muy fuerte” acompañada de tos y fiebre, por lo que sus médicos le recomendaron reposo.

Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 21, 2026

“No es nada grave (…) los médicos me han recomendado reposo”, detalló en una breve publicación en sus redes sociales, en la que aseguró que espera retomar su agenda de actividades el fin de semana.

Asimismo, señaló que la conferencia de prensa estará encabezada por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, quienes presentarán información sobre descubrimientos arqueológicos.

“Abrazo cariñoso a la distancia”, concluyó su mensaje la gobernante mexicana.

Las conferencias matutinas, conocidas popularmente como “mañaneras”, se celebran de lunes a viernes y se han convertido desde 2018 en uno de los principales instrumentos de comunicación política del Gobierno mexicano.

Sheinbaum mantuvo el formato instaurado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y desde el comienzo de su mandato encabeza estos encuentros con periodistas, habitualmente desde el Palacio Nacional.

En ellas, la mandataria presenta las principales acciones de su Gobierno, comparece acompañada de miembros de su gabinete y responde durante cerca de dos horas a preguntas de la prensa sobre prácticamente todos los asuntos de la agenda nacional e internacional, por lo que las conferencias marcan buena parte de la conversación política diaria en México.

La ausencia de Sheinbaum de este viernes resulta por ello inusual dentro de una rutina que la presidenta mantiene prácticamente a diario.