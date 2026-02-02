Sheinbaum rompe el silencio sobre el “regaño” a diputados de Morena

Claudia Sheinbaum aclaró el supuesto “regaño” a diputados de Morena en Baja California, tras pedirles que estuvieran más cerca de la gente humilde y no solo en el Congreso.

“Cuando voy saliendo algunos diputados me decían foto, foto, foto, pero me parecía que no iba una cosa con la otra. La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo, por eso un poco molesta, les dije no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, vayan a territorio estén cerca de la gente porque es lo que todos los que venimos de este movimiento debemos tener presente… siempre voy a estar agradecida con diputados… porque se han aprobado muchísimas reformas… pero es un llamado a todas y todos… hay que estar cerca de la gente humilde”Claudia Sheinabum

Aunque reconoció reformas aprobadas, la presidenta de México evidenció molestia por la actitud de legisladores que buscaban fotos en un momento de sensibilidad social.

Claudia Sheinbaum aclara “regaño” a diputados de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que estaba molesta debido a que no le pareció correcto que le pidieran fotos luego de reunirse conjornaleros y jornaleras de San Quintín, quienes por años han trabajado en circunstancias difíciles.

En ese momento se regresó a las vallas y les dijo que no deberían estar solo en el Congreso sino en territorio. También reconoció que venía de una situación de “acongojamiento” por el sufrimiento de las personas humildes.

Claudia Sheinbaum agradece apoyo a diputados

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que agradece a diputados y diputadas así como senadores y senadoras porque han aprobado reformas importantes.

Mas recordó que no era el momento correcto de tomarse fotos e insistió que el movimiento del que emanan se caracteriza por estar en territorio cerca de las personas humildes y desfavorecidas.

Claudia Sheinbaum presenta Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el marco de la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California.

El plan de nueve ejes busca regular la actividad agrícola mediante criterios laborales en esa que es una de las principales zona agroexportadoras del país.

También se contempla la construcción de un Centro de Justicia Laboral donde se puedan denunciar violaciones a los derechos de los trabajadores.

La presidenta recordó que en esa región noroeste del país existe el interés particular de atender a jornaleros y mujeres en la maquila.