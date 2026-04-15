Sheinbaum presenta comité de especialistas para evaluar uso del fracking en México

La gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene al Comité de expertos que definirá el futuro del fracking en México y que está integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades.

“Me da mucho gusto presentarles y recibir aquí en la Mañanera a un grupo de científicas, científicos, tecnólogos, académicos de México que nos van a ayudar a la pregunta que hicimos hace una semana: ¿bajo qué condiciones es factible o no es factible explotar el gas no convencional en nuestro país? y ¿en dónde sí y en dónde no?”, informó la Presidenta este miércoles.

El Comité está integrado por:

– Manuel Martínez Morales, ingeniero geólogo.

– Jesús Humberto Romo, ingeniero químico industrial.

– Samuel Alejandro Lozano, ingeniero químico.

– Blanca Jiménez, experta en agua.

– Carlos Aguilar, director de la facultad de ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

– Erick Emmanuel Luna, del Instituto Mexicano del Petróleo.

– María Hernández, jefa del departamento de Ingeniería Petrolera en el IPN.

– Elena Centeno, del Instituto de Geología de la UNAM.

– José Alberto Morquecho, ingeniero petrolero.

– Luis Fernando Camacho, doctor en geociencias.

– Carlos Herralde, experto que trabaja en Canadá.

La presidenta explicó que este grupo de expertos se reunirá para analizar si es posible extraer el gas no convencional pero con nuevas tecnologías.

“La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema, algunos de ellos han investigado aguas subterráneas, otros han investigado geología, otros han investigado el tratamiento de agua, que se pongan de acuerdo, se sienten, que vean que hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, indicó.

La presidenta expuso que su gobierno tomará la decisión a partir de un criterio científico, para lo que es clave el análisis del Comité de expertos.

Sheinbaum explicó que el propósito es reducir la dependencia de México respecto al gas que viene de Estados Unidos, sin embargo, aclaró, se busca recurrir a tecnologías que garanticen el menor impacto ambiental.

“Todos saben que dependemos 75% del gas natural que viene de Estados Unidos, entonces para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país que nos puedan dar una orientación”, dijo.

A quienes están en contra del fracking, la presidenta les subrayó que ahora hay nuevas tecnologías que permiten obtener el gas no convencional. El grupo de expertos informará dónde es más factible implementar la tambén conocida como fractura hidráulica.

“Una vez que ellos definan, evidentemente si ellos plantean, por decir algo, es una hipótesis, ‘es factible hacerlo en Coahuila porque es donde hay mayor factibilidad de distintos tipos, porque no hay poblaciones cercanas’, entonces pasaríamos a la parte social, a la consulta con las comunidades, al trabajo con las comunidades para que sea una decisión colectiva”, comentó.

La mandataria federal consideró que es histórico que el gobierno incorpore a un grupo de expertos para tomar una decisión como ésta.

“Es un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas, a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”, dijo.