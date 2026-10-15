Sheinbaum pide a CNDH investigar tortura policial contra jóvenes durante protesta en Jalisco

Ciudad de México. Al señalar que los policías de Jalisco cometieron actos de tortura contra los jóvenes que protestaron por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que realice una investigación profunda. “No puede haber tortura” en México, ni impunidad, que el gobernador emecista, Pablo Lemus “conteste”, dijo.

Asimismo, exigió que también actúe en Guanajuato, ante los hechos violentos que han cometido policías locales —agresiones a un periodista, a seis universitarios, a una mujer— (por parte del director operativo de la policía de León) y el asesinato de un joven obrero.

En el primer caso, dijo en la mañanera, “además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura. Es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”.

Condenó que aún haya gobiernos que “siguen con el autoritarismo, y particularmente contra jóvenes, no se puede permitir; tiene que investigarse, sancionarse y cero impunidad, porque no puede haber tortura en México”.

Subrayó que hay “una responsabilidad de los estados de la República, de sus policías”.

La mandataria manifestó que ayer pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe y se pronunció porque la CNDH realicé una investigación profunda sobre lo ocurrido en Jalisco.

“¿Quién dio la orden? ¿Por qué?, que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”





En cuanto a Guanajuato, también manifestó que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de la República, tienen que entrar”.

Nosotros “que venimos luchando contra la represión no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Es inadmisible. ¡Qué conteste el gobernador de Jalisco!, expresó.