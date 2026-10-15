El narcocoordinador me denunció por decirle narcocoordinador, pero voy a seguir llamándole a las cosas por su nombre: Daniela responde a Cruz

Luego de que el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, interpuso una denuncia en contra de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, a la cual acusa de “calumnia electoral” por decirle “narcocoordinador”, la panista reiteró que seguirá “llamándole a las cosas por su nombre”.

Pues el narco coordinador de MORENA en el Estado de Chihuahua @CruzPerzCuellar me denunció por decirle la verdad; Que es un narco coordinador 😬🤭🙄 #narcopartido #narcomorena pic.twitter.com/6eNXq7aKf2 — Daniela Alvarez (@ddanielaa) October 14, 2026

A través de sus redes sociales, Álvarez puncionó un video en el que respondió a la denuncia interpuesta por Pérez Cuéllar, a quien volvió a calificar de “narcocoordinador” y añadió que si no quieren hacerlo enojar, no lo llamen así.

Sin embargo, la dirigente panista argumentó que ella no es la culpable de que Cruz Pérez Cuéllar represente a un “narcopartido”, en este caso a Morena, y recordó los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y La Barredora.

Por lo que Daniela Álvarez insistió que continuará llamándole a las cosas por su nombre y que espera la notificación de la denuncia para responderle a Pérez Cuéllar.