Recibe Milei galardón en Washington por su “liderazgo”; acompañado de Negre, respalda a Trump y a Bolsonaro

Javier Milei expresó en Washington su respaldo político a Donald Trump y al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. Foto Afp

Washington. El presidente de Argentina, Javier Milei, arropado por el periodista ultraderechista Javier Negre, expresó este miércoles apoyo a su homólogo estadunidense, Donald Trump y al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro en las elecciones que están por enfrentar, al pronunciar un discurso en Washington con motivo de un galardón concedido por una asociación hispana.

El mandatario argentino recibió el reconocimiento por “su liderazgo” en la Gala Oficial del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Milei, quien se encuentra de visita en Estados Unidos por quinta vez en este año, pidió a Trump que “salga fortalecido” en las elecciones intermedias de ese país, programadas para noviembre.

“Es importante, no solo para Estados Unidos, sino para occidente entero (…) no podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, declaró el mandatario argentino.

“Ganar es tan solo el primer paso. Ahora tenemos el mandato de hacer al continente americano grande otra vez. Separados somos débiles, pero juntos somos fuertes”, añadió.

Milei también trasmitió su respaldo a Bolsonaro, que se enfrentará en la segunda vuelta electoral en Brasil al presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, el próximo 25 de octubre.

Al finalizar su discurso, Milei abrazó a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, y aseguró que “ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil (Lula) y vamos a pintar el continente de azul”.

Lula ordenó al Partido de los Trabajadores que denuncie a la gigante tecnológica Meta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por su “interferencia” en las elecciones.

América Latina y el Caribe han experimentado un fuerte retorno de gobierno de corte conservador y ultraconservador en los últimos años, acentuado por el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Frente a este escenario, Trump reiteró su pretensión de que su país consolide su hegemonía en la región, y fundó, con países aliados como Argentina, el Escudo de las Américas.

En este marco, trascendió que el Pentágono envió a cientos de efectivos a entrenar y realizar prácticas con fuerzas locales de la región como Panamá, Colombia y Honduras, para reforzar su campaña para “combatir el narcotráfico”, informaron funcionarios militares estadunidenses a The New York Times.