Imputan a presunto cómplice de homicidio cometido en Fashion Mall

•⁠ ⁠La investigación ministerial lo señala como presunto cómplice auxiliador del delito cometido el pasado miércoles 7 de octubre

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) formuló imputación al detenido, Bryan Enrique S. M., por el delito de homicidio calificado en grado de cómplice auxiliador, cometido a un masculino el pasado miércoles 7 de octubre, en un centro comercial de la ciudad de Chihuahua.

En la audiencia inicial, efectuada hoy miércoles, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, hizo del conocimiento al imputado, que se le atribuye el homicidio de Omar Ricardo G. M.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2958/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo domingo 18 de octubre, a las 12:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.

La detención de Bryan Enrique S. M., de 29 años de edad, por delitos contra la salud, estuvo a cargo de elementos de la AEI, SSPE y DSPM, el pasado sábado 10 de octubre, en la calle Socialismo, de la colonia Diego Lucero, en la ciudad de Chihuahua.

Posteriormente, mediante el análisis de las imágenes captadas por las videocámaras de PECUU y Centinela, así como las indagatorias ministeriales se individualizó su posible participación en el citado homicidio calificado, y se le cumplimentó una orden de aprehensión para proceder en su contra.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de la ciudadanía que se ve afectada con delitos de alto impacto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).