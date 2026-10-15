FIFA convocó a tres árbitras mexicanas para el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos

Ciudad de México. México tendrá representación en el arbitraje del Mundial Femenil Sub 17. Karen Hernández Andrade, como árbitra central; Karla Angélica Flores Ortega y Mayra Mora Cerero, como asistentes, fueron elegidas por la FIFA para impartir justicia en el torneo que se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos.

Karen Hernández tiene el gafete FIFA desde 2022 y ha participado en competencias internacionales como la Copa del Mundo Sub 20 Femenil de Colombia 2024, Campeonato W Concacaf, Nations League y Leagues Cup, además ha estado en ocho finales de la Liga Mx Femenil.

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La asistente Karla Angélica Flores debutó en la Liga Mx Femenil en 2018, ha participado en cinco finales del certamen local y obtuvo su gafete FIFA en este año.

Mayra Mora también tiene una amplia experiencia al haber obtenido el gafete FIFA en 2019 tras participar en la Liga Mx Femenil y Expansión. También estuvo en el Premundial Sub 20 de la Concacaf, Nations League, Leagues Cup, Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como el Campeonato W Concacaf.