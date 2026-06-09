Sheinbaum oficializa que suspenden trabajo presencial el 11 de junio por inauguración del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial no habrá trabajo presencial en diversas oficinas públicas y privadas.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum confirma la publicación de un decreto en el DOF para suspender labores en oficinas públicas y privadas el 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial en la CDMX. pic.twitter.com/Cw0olu0Jr3 — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

“Se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas públicas y privadas; que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”, dijo la presidenta.

Dio a conocer que hoy se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación que hace oficial diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló en qué consiste y cuáles son las instancias para las que aplica el trabajo a distancia de manera obligatoria y a cuáles, como las sector privado se les hace el exhorto para que también lo apliquen, según lo publicado en el decreto: trabajdores de la administración pública federal, trabajadores del sector privado y estudiantes.

📍Lo que incluye a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

📍El exhorto también aplica para empresas del sector privado y social de la Ciudad de México.

📍Y para las escuelas de educación básica, medio superior y superior públicas y privadas.