Sheinbaum llama a defender la soberanía desde el vínculo con el pueblo

Zumpango, Mex. Durante la conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló “que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo”, y dijo que la Marcha de la Lealtad –y mencionó otras las celebraciones de fechas y acontecimientos históricos que se relaciona con las fuerzas armadas–, “nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia, las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”.

La mandataria expresó ante los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como ante cientos de integrantes de la la FAM y de la fuerzas armadas, que “este mes nos recuerda que México se ha forjado con valores profundos, que vienen de las grandes civilizaciones que se forjaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles”, y también desde la Independencia y la revolución grandes actos de resistencia, sacrificios y de esperanza.

Sheinbaum Pardo resaltó que la Marcha de la Lealtad, cuya conmemoración se realizó ayer, fue “un acto de dignidad frente a la traición, una expresión de lealtad a la voluntad popular y una advertencia histórica cuando se traiciona la voluntad popular y se pone en riesgo a la nación entera”.

Refirió: “todos sabemos que en septiembre es el mes patrio, pero el mes de febrero es también un mes que condensa la memoria profunda de la nación. Es un tiempo en el que México se reconoce a sí mismo a través de su historia, de las luchas, de sus símbolos y de la historia de su pueblo.

“No hablamos solo de fechas en el calendario. Hablamos de episodios que definieron quiénes somos, de decisiones colectivas que marcaron el rumbo del país y de valores que siguen y deben seguir siendo valores vivos en la conciencia de niñas, de niños, de jóvenes y de todo el pueblo de México”.

“Cada una de las fechas que conmemoramos en este mes está ligada a un mismo hilo conductor. La defensa del pueblo por su soberanía y el derecho a decidir su destino.

“Hoy en particular rendimos homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, una institución que encarna ese espíritu histórico de servicio, entrega y compromiso con la gente y con la nación”.

La también comandante suprema de las fuerzas armadas dijo que esta fecha, “Día de la Fuerza Aérea Mexicana, nos remite a los orígenes de la aviación militar en nuestro país. En un momento en que México se encontraba en plena transformación revolucionaria, a inicios del siglo XX, cuando el país aún enfrentaba enormes carencias materiales”, y el entonces “tuvo la visión y el valor de mirar al cielo y entender que la soberanía no termina en la tierra sino que se extiende al espacio aéreo”.

Desde entonces, indicó, la FAM “ha evolucionado de manera constante, acompañado la consolidación de nuestro país. ha fortalecido sus capacidades técnicas y humanas y ha asumido una misión que va mucho más allá de la defensa militar.

“Su historia es también la historia de Fuerzas Armadas que no se repliegan cuando el pueblo las necesita. A lo largo de las décadas, la Fuerza Aérea ha sido protagonista silenciosa de innumerables acciones en favor del país. Sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos, y mares, para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas.

“Han trasladado enfermos en situaciones críticas, han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales que amenazaban bosques y pueblos; han participado en operaciones de rescate que salvaron miles de vidas cuando los terremotos sacudieron nuestras ciudades, cuando los huracanes golpearon nuestras costas, cuando las inundaciones cubrieron caminos y hogares, cuando la emergencia sanitaria puso a prueba la capacidad del Estado. La FAM estuvo y ha estado ahí, cumpliendo su misión con profesionalismo y sentido humano”.