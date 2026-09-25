Sheinbaum en Puebla: “ninguna potencia extranjera” puede definir el destino de México

Puebla, Pue. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que sólo el pueblo de México puede definir su destino; “ninguna potencia extranjera, ninguna élite” puede hacerlo, señaló dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que es “inaceptable” para dicho país compartir frontera con un territorio dominado por los cárteles y que “México tiene que retomar el control de su terreno”.

Sin aludir al mandatario estadunidense, ante miles de poblanos que se congregaron en el Centro Expositor de Puebla, Sheinbaum Pardo destacó que “nosotros decidimos en nuestro país”, al recordar que “el pueblo de México siempre ha luchado por la libertad, por no ser esclavo; por la independencia; por la soberanía, porque el pueblo determine el destino de la patria; por la justicia social, que nadie se quede atrás, que todos caminemos juntos; y por la democracia, que el pueblo decida quién gobierna sus estados y la presidencia de la República”.

Al hablar de distintos procesos históricos del país, Sheinbaum aprovechó para contrastar el actual modelo de la Cuarta Transformación con los seis sexenios del periodo neoliberal —desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto—, etapa a la que calificó como un periodo de “mucha oscuridad” para México.

La titular del Ejecutivo federal reprochó que en seis sexenios se privatizaron las empresas públicas, se gobernó para unos cuantos y se empobreció al pueblo, hasta que “en 2018, el pueblo dijo basta, es hora de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“En 2018 y en 2024 nos reivindicamos como gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México; se acabaron los gobiernos de unos cuantos que sólo ven por unos, llegamos los gobiernos que velamos por el pueblo, con principios, con bases, porque nosotros no llegamos impuestos por nadie”, puntualizó.

“Antes los gobiernos le quitaban al pueblo, con la Cuarta Transformación los gobiernos damos al pueblo y sobre todo damos la mano y damos el corazón”, afirmó.

La presidenta resaltó que Puebla se convertirá “en el centro de la electromovilidad, porque aquí se van a construir las baterías del vehículo Olinia” y dio a conocer que en la entidad 2 millones 165 mil 549 personas son beneficiarias de los programas del Bienestar.

Al iniciar su discurso, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestó porque tiene problemas para incorporarse al IMSS Bienestar, ya que asegura que a algunos de ellos se les está pidiendo su renuncia al sistema estatal —a pesar de que tienen varios años de antigüedad— para poder realizar el trámite. La mandataria se comprometió a atenderlos al final del evento.