Tras recibir a los Sussex en Althorp, Charles Spencer imagina cómo habría sido Lady Di como abuela de Archie y Lilibet

En una reciente entrevista, el conde de Spencer contó cómo fue recibir a Harry, Meghan, Archie y Lilibet en Althorp House, la residencia donde la princesa Diana pasó su infancia y donde descansan sus restos

Charles Spencer reveló algunos detalles de cómo fue la visita que su sobrino, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, hicieron en julio a Althorp, la residencia familiar donde creció la princesa Diana y donde se encuentra su tumba.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F09%2F24%2Ftras-recibirlos-en-althorp-charles-spencer-imagina-como-habria-sido-lady-di-como-abuela-de-archie-y-lilibet&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

El conde de Spencer habló de la estancia durante una entrevista con el programa británico Lorraine el 23 de septiembre, mientras promocionaba su libro El canto del cisne. Diana, mi hermana.

“Harry vino a quedarse durante el verano con su familia y eso fue maravilloso”, dijo Charles Spencer. Después recordó que vio a Archie y Lilibet correr por los terrenos de Althorp.

Charles Spencer imagina cómo habría sido Diana como abuela (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

“Cuando los veo, ya saben, es muy triste. Vi a los dos niños pequeños corriendo por ahí y está la tristeza de no tener… ¿Se imaginan qué gran abuela habría sido Diana? Los habría consentido muchísimo”, comentó.

Lady Di murió el 31 de agosto de 1997, casi 30 años antes de que Archie y Lilibet recorrieran la propiedad donde ella creció.

El príncipe Harry llevó a sus hijos a Althorp house

La visita de los Sussex a Althorp House ocurrió en julio pasado, durante el viaje del príncipe Harry al Reino Unido.

Harry y Meghan visitaron a Charles Spencer durante el verano (Getty Images)

Meghan y sus hijos también viajaron al país, aunque la duquesa de Sussex no participó en los actos públicos de la agenda de su esposo.

En aquella ocasión, Meghan publicó en Instagram una serie de fotografías de sus vacaciones familiares. En una de ellas mostró al príncipe Harry caminando por los terrenos de Althorp con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Harry, Archie y Lilibet durante su visita a Althorp House (Instagram / Meghan Markle)



En otra imagen se ve a la princesa Lilibet caminando por los jardines, mientras su hermano y su papá aparecen más adelante.

Las imágenes no mostraron la tumba de Diana. Sin embargo, distintos reportes señalan que los ramos de flores y la ubicación de los niños en la propiedad apuntaban a una posible visita a la sepultura de la princesa, situada en una isla del Oval Lake.

Althorp House, la casa donde creció la princesa Diana

Para Archie y Lilibet, la visita a Althorp House significó conocer el lugar donde creció su abuela y donde permanecen sus restos. Althorp es la residencia histórica de la familia Spencer en Northamptonshire. El sitio oficial de la propiedad señala que pertenece a la familia desde hace más de 500 años.

Diana pasó parte de su infancia en Althorp. La propiedad también se convirtió en su lugar de descanso después de su muerte en 1997.

Diana pasó parte de su infancia en Althorp (Central Press/Getty Images)

Su tumba se encuentra en una pequeña isla situada en medio del Oval Lake. El sitio permanece fuera del recorrido público habitual de la residencia.

El sitio oficial de Althorp también confirma que la casa está cerrada al público y que la próxima temporada de visitas comenzará en 2027.

El príncipe Harry ya había visitado la tumba de Diana con Meghan Markle

La visita de 2026 no fue el primer viaje del príncipe Harry y Meghan Markle a Althorp.

En sus memorias, Spare: En las sombras, publicadas en enero de 2023, el duque de Sussex relató una visita a la propiedad en 2022, cuando se cumplió el 25 aniversario de la muerte de su mamá.

Althorp House pertenece a la familia Spencer desde hace 500 años (Niki Nikolova/Getty Images)

En esa ocasión, Harry llevó a Meghan a la tumba de Diana.

La visita de 2026 tuvo una diferencia. En esta ocasión vez el príncipe Harry estuvo acompañado por sus dos hijos. Para Archie y Lilibet fue su primer viaje conocido a la propiedad donde está enterrada su abuela.