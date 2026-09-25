Detienen a tres personas con droga y más de 12 mil pesos durante operativo en Anáhuac

Cuauhtémoc, Chih.- Un operativo de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) dejó como resultado la detención de tres personas por su probable participación en delitos contra la salud, durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en distintos sectores del municipio de Cuauhtémoc y el seccional de Anáhuac.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del 23 de septiembre, cuando elementos de la BOI efectuaban recorridos e inspecciones aleatorias de vehículos y personas en las colonias CTM, Tierra Nueva y Los Nogales, para posteriormente trasladarse al seccional de Anáhuac. Fue en el cruce de las calles 2a y Chihuahua donde fueron detenidos Alexis Uriel C. V., de 22 años; Kenia Guadalupe G., de 24 años, y Karen Itzel H. S., de 21 años.

Durante la intervención fueron asegurados 11 envoltorios que contenían aproximadamente 150 gramos de marihuana, dos envoltorios con cerca de dos gramos de cocaína, 12 mil 360 pesos en efectivo y un vehículo Chrysler 200 modelo 2015. En el operativo participaron elementos de Mando Único, Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Las tres personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.