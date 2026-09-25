Bijan Robinson brilla y Halcones arrollan a Empacadores en el Lambeau Field

Bijan Robinson corrió para 194 yardas y dos anotaciones, mientras los Halcones de Atlanta aprovecharon el regreso del mariscal Michael Penix Jr. para arrollar 35-14 a unos inoperantes Empacadores de Green Bay.

Atlanta (1-2) remontó una desventaja inicial de 7-0 al conseguir 27 puntos consecutivos y tomar el control del partido, en medio de una lluvia de abucheos en Lambeau Field. Los Halcones superaron a los Cabeza de Queso por 242 yardas contra 17 en acarreos.

Green Bay (1-2) perdió su primer partido como local por primera vez desde que cayó 30-22 ante los San Francisco 49ers en 2012. Los Empacadores habían ganado 13 partidos inaugurales consecutivos en casa entre 2013 y 2025, con lo que compartían el récord de la NFL con los Delfínes de Miami, quienes también hilvanaron 13 triunfos entre 1976 y 1988.

Penix completó 18 de 25 pases para 256 yardas, con un touchdown y una intercepción, en su primera participación desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante una derrota ante Carolina el 16 de noviembre. Atlanta (1-2) había tenido dificultades para generar cualquier tipo de ofensiva con Cooper Rush como pasador titular durante las dos primeras semanas de la temporada.

Robinson y Drake London se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en conseguir cada uno al menos 150 yardas totales —entre acarreos y recepciones— contra los Packers en Lambeau Field. London atrapó nueve pases para 194 yardas.

Jordan Love, de Green Bay, completó 28 de 53 envíos para 312 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. MarShawn Lloyd y Kaleb Johnson se combinaron para 17 yardas en ocho acarreos.

La falta de disciplina que había perjudicado a Green Bay en sus dos primeros partidos volvió a manifestarse este jueves. Green Bay ganaba 7-0 y había provocado una aparente incompletitud en tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar, al final del primer cuarto, cuando Brenton Cox Jr. fue sancionado por golpear al pasador.

En la jugada siguiente, Robinson logró un acarreo de 55 yardas que preparó su propio touchdown de tres yardas. Los Empacadores habían cometido 26 castigos, la cifra más alta de la NFL, durante las dos primeras semanas de la temporada.

La larga carrera de Robinson permitió que Atlanta se colocara por primera vez en la campaña dentro de la yarda 20 del rival para ejecutar una jugada. Los Halcones se habían convertido en el primer equipo desde los Carneros de 2008 en no realizar ninguna jugada en la zona roja durante las dos primeras semanas de una temporada.

Atlanta dominó el resto de la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 17-7.

Nick Folk adelantó a Atlanta al conectar un gol de campo de 44 yardas con 4:48 por jugar en el segundo cuarto. Después de que Zach Harrison, de Atlanta, bloqueara un intento de gol de campo de 47 yardas de Trey Smack, Penix lanzó un pase de touchdown de cinco yardas a Austin Hooper en tercera oportunidad desde la yarda uno, con 59 segundos restantes en la primera mitad.

Green Bay desaprovechó una oportunidad en la zona roja durante su primera ofensiva de la segunda mitad, cuando Love no logró conectar con Christian Watson en las diagonales en cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde la yarda siete.

Atlanta amplió su ventaja a 24-7 en su siguiente posesión, cuando el acarreo de touchdown de siete yardas de Brian Robinson culminó una ofensiva de 10 jugadas y 92 yardas.

Folk añadió un gol de campo de 31 yardas a principios del último cuarto, antes de que Love lanzara un pase de anotación de 15 yardas a Matthew Golden con más de ocho minutos por jugar. Bijan Robinson cerró la cuenta con una anotación por tierra de dos yardas.