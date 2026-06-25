Sheinbaum anuncia la visita de la secretaria de Agricultura de EU; inaugurarán planta de moscas estériles vs gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves la visita de la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que la funcionaria estadounidense estará en territorio nacional este sábado para la inauguración de la planta de moscas estériles en Chiapas; al evento también asistirá el embajador Ronald Johnson.

Este es un proyecto fue impulsado por ambos países ante la plaga de gusano barrenador, que en los últimos días ya cruzo a Estados Unidos; se destinaron 51 millones de dólares.

“Este es un ejemplo de la gran colaboración que hay, para la realización de esta planta hubo recursos de México hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente para poder atender este tema”, declaró.

El brote de gusano barrenador, que se ha extendido hacia el norte a través de Centroamérica, ha tensado las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

La presidenta aseguró que su gobierno mantiene un diálogo permanente con Estados Unidos también en temas como economía y seguridad, “con respeto a nuestra soberanía”.

“Nosotros no queremos conflicto ninguno con ningún país del mundo, y menos con nuestros socios comerciales, con nuestro país vecino, pero también tenemos que defender siempre los principios que marcan nuestra Constitución”, añadió.