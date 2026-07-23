Selección mexicana femenil de waterpolo clasifica a las semifinales en Juegos Centroamericanos

La selección mexicana femenil de waterpolo avanzó a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse este jueves 14-10 a Colombia.

El representativo tricolor sumó su cuarta victoria consecutiva en el certamen y tendrá que enfrentarse a Cuba el viernes para clasificar a la instancia final.

Por su parte, el equipo varonil se medirá más tarde ante Costa Rica en los cuartos de final en busca de su pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, el equipo mixto de bádminton, integrado por Armando Gaitán y Romina Fregoso, debutó con una contundente victoria por 5-0 frente a los locales Linarez Yonatan y Confident Claritza.

La dupla tricolor ahora se prepara para medirse ante Cuba.