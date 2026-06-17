Sentenciados a 18 años de prisión por matar a su hermano en Bocoyna

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente (FDZO), obtuvo una sentencia de 18 años de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Santiago Eleuterio G. T., y de Celso Lázaro G. T., por el delito de homicidio.

El agente del Ministerio Público de la FDZO, expuso datos de prueba contenidos en la investigación ministerial, que establecen, que los ahora sentenciados privaron de la vida a su hermano Ángel Alberto G. T., en hechos ocurridos la noche del 25 de enero del año 2021, en la comunidad de Nacarare, municipio de Bocoyna

De acuerdo a la investigación ministerial, los hechos sucedieron en el domicilio de la víctima, en donde fue agredida por sus hermanos con un palo hasta dejarlo inconsciente, luego sacaron su cuerpo al exterior de la casa, y lo jalaron con una cuerda, causándole la muerte por estrangulamiento.

Ante lo expuesto por la representación social, Santiago Eleuterio G. T., y Celso Lázaro G. T., solicitaron la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Los ahora sentenciados fueron detenidos el 15 de octubre del 2025, con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elemento de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.