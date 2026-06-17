No nos vamos a fracturar y vamos a salir fortalecidos del proceso interno, asegura coordinador del GPMorena

Ante el proceso interno para elegir candidaturas que está por comenzar al interior de Morena, el coordinador de la bancada de ese partido político en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, descartó que el morenismo se vaya a fracturar e incluso aseguró que saldrán fortalecidos.

“Yo espero un proceso interno ajustado al estatuto, yo no creo que va a haber ninguna fractura”, recalcó Estrada Sotelo.

El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena argumentó que los partidos opositores a la 4T “piensan que esa sería su única posibilidad de triunfo en el estado. No nos vamos a fracturar. El PRI y el PAN y los otros partidos aliados de ellos, van a ver que nosotros vamos a salir fortalecidos de ese proceso”.

La dirigencia nacional de Morena dará a conocer este miércoles 17 de junio su Plan Político Integral rumbo a las elecciones de 2027, en un acto donde también se presentarán las reglas, etapas y criterios para seleccionar a quienes fungirán como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en las 17 entidades que renovarán gubernatura, incluida Chihuahua.