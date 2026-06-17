Confirma líder estatal del PVEM que irán en alianza con Morena y PT a la gubernatura; alistan su propio perfil: “habrá sorpresas”

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda, confirmó que el PVEM irá en alianza con Morena y el PT para la gubernatura de Chihuahua, además de señalar que su partido alista perfiles para que sean tomados en cuenta en las candidaturas de esa alianza a nivel federal al revelar que “habrá sorpresas”.

Borunda Quevedo informó que “el lunes fuimos convocados al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, varias dirigencias estatales, un servidor estuvo ahí presente. Hay mucho interés en el CEN del Verde de lo que pasa en el estado de Chihuahua, recibimos todo el apoyo. Ahí está el trabajo que se ha realizado, hay optimismo para lo que viene en el 2027. Y la reunión fue dos temas fundamentales: ver estrategia electoral hacia el 27, ver estructura electoral, pero también nos dieron el anuncio que el día de hoy las tres dirigencias nacionales darían el anuncio para las gubernaturas”.

“Les confirmo que la coalición está firme: Morena, PT y Verde con la candidata o el candidato que resulte del proceso interno que iniciará con los registros el próximo 22 de junio en la Ciudad de México, donde cada partido estaremos registrando un candidato o una candidata o más por supuesto, y entrarán a un proceso de consulta, y entre el mes de agosto y diciembre del presente año se darán los resultados de quién coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación”, explicó Octavio Borunda.

El dirigente del Verde recalcó que “hoy el planteamiento es a la pura gobernatura, ir en coalición. Ya en su momento se determinará si hay coalición para los municipios, para los 67 municipios, para los 22 distritos electorales. Como bien lo señalan, el Verde fue solo en el 24 en lo local, es decir, en los municipios y en los distritos electorales. Y así estamos trabajando. Estamos generando identidad propia al partido”.

Respecto a si el PVEM tendrá su propuesta de candidato o candidata a la gubernatura y puestos de elección popular a nivel federal, Borunda Quevedo dijo que “en eso estamos, habrá sorpresas interesantes, estamos trabajando en ello para que el partido Verde esté dentro de la mesa, esté participando con uno o más perfiles en este proceso de selección a la candidatura a la gubernatura. Traemos varios perfiles, andamos trabajando en ello”.