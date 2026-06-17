Invita Gobierno del Estado a disfrutar el segundo partido de la Selección Mexicana en la Fiesta Mundialista 2026

El Gobierno del Estado invita a las familias chihuahuenses a disfrutar del segundo partido de la Selección Mexicana, así como de las actividades que se llevarán a cabo como parte de la Fiesta Mundialista 2026 el jueves 18 de junio.

Los festejos y dinámicas arrancarán a las 18:00 horas en las diferentes plazas públicas de la entidad, donde se transmitirá en mega pantallas el encuentro del Tricolor contra Corea del Sur a las 19:00 horas.

Las jornadas se realizarán de manera simultánea e incluirán actividades recreativas, concursos, dinámicas, espacios de convivencia para niñas, niños, jóvenes y toda la familia, además de activaciones y un Social Running Mundialista para vivir al máximo el ambiente futbolero.

En Chihuahua capital, la afición podrá reunirse en la Plaza del Ángel, mientras que en Cuauhtémoc, la cita será en el Estadio Monumental y en Ciudad Juárez, en el Parque Central.

En Delicias el Gran Estadio de Beisbol será la sede de los festejos, mientras que en Parral el juego será transmitido en Plaza de la Identidad y en Jiménez en la Plaza Principal, frente al Ayuntamiento.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado reitera que la Fiesta Mundialista 2026 se extiende durante 40 días con la transmisión en vivo de diferentes partidos para el disfrute de la ciudadanía.

El próximo 24 de junio se transmitirá el tercer juego de la Selección Mexicana contra Chequia.

Se exhorta a la ciudadanía que acudirá a estas actividades a atender las medidas preventivas para garantizar jornadas seguras para todas y todos.

Ante las altas temperaturas de la temporada, se recomienda mantener una adecuada hidratación desde horas previas de su asistencia a la celebración, así como utilizar ropa ligera.

En caso de acudir con niñas, niños, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, es importante mantener una vigilancia permanente.

Durante los eventos es importante ubicar los puntos de atención médica, evitar empujones o aglomeraciones, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de lluvia o viento fuerte, dirigirse a las zonas seguras señaladas por los organizadores.