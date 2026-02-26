Sentenciado por un robo a una vivienda en Parral

• El imputado ya purga otra sentencia por otro delito cometido en julio del 2025

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de tres años y seis meses de prisión, dictada en contra de Salvador Martín B. V., por el delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 19 de junio de 2025, el hoy sentenciado se introdujo de manera ilegal a un domicilio ubicado en la colonia San Rafael, de donde sustrajo diversos objetos, provocando a la víctima una afectación económica de 21 mil 348 pesos.

Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, Salvador Martín B. V. solicitó la terminación anticipada del proceso penal en su contra y aceptó su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaron.

Por lo anterior, el Juez de Control que atendió la causa penal, le dictó la referida penalidad, junto con el pago de 10 mil 218 pesos como reparación del daño y una multa de 3 mil 394 pesos.

Cabe mencionar que el pasado 04 de febrero recibió otra sentencia condenatoria de seis meses de prisión, por el robo de un teléfono celular que cometió el 11 de julio de 2025.

