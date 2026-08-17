Sentenciado en procedimiento abreviado a más de 14 años de prisión por violación

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, una sentencia condenatoria de 14 años y cinco meses de cárcel dictada en contra de Adrián L. P., por el delito de violación con penalidad agravada.

Ante los datos de prueba expuestos por parte de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, durante el proceso penal, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso en el que aceptó su responsabilidad penal por actos ilícitos de índole sexual que cometió a una menor de 14 años de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron en el mes de septiembre del año 2022, cuando agredió sexual y moralmente a su víctima, en el interior de un domicilio que se localiza en el fraccionamiento Las Haciendas, en Ciudad Juárez.

El Juez conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia de prisión en contra del imputado, la cual purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

Además, tendrá que hacer un pago de 43 mil 200 pesos por concepto a la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten en contra de la integridad física, moral y psicológica de las niñas, niños y adolescentes.