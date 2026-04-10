Sentenciado a ocho años de prisión por el homicidio de una persona en Guachochi

• Deberá pagar casi 1.5 millones de pesos como reparación del daño

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión, dictada en un procedimiento especia abreviado en contra de Edgar Aritzhary A. A., por el homicidio de David C. V., cometido el 15 de noviembre de 2025 en el municipio de Guachochi.

Tras conocer el caudal probatorio expuesto por el Ministerio Público, aceptó su responsabilidad penal en los citados hechos, cuando se encontraba en el domicilio de la víctima, a quien atacó con un cuchillo y le provocó la muerte.

Homicidio por el que fue detenido en flagrancia por Personal de la Agencia Estatal de Investigación, que lo puso a disposición de esta representación social para ejercer la acción penal en su contra.

El hoy sentenciado purgará su sentencia en un Centro de Reinserción Social y además deberá realizar el pago de un millón, 410 mil 728 pesos, por concepto de la reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.