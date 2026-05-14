Sentenciado a casi 14 años en prisión por tentativa de feminicidio en Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y 8 meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Ernesto J. M. por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Tras conocer la carga probatoria que expuso el Agente del Ministerio Público de la FEM, el ahora sentenciado, optó por la terminación anticipada de su proceso penal, al aceptar su responsabilidad penal.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 30 de julio del 2025, al interior de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Antonio en la ciudad de Cuauhtémoc, Ernesto J. M., intentó privar de la vida con un arma blanca a la víctima, provocándole lesiones de consideración, principalmente en el cuello y pecho, no logrando su objetivo por causas ajenas a su voluntad.

Hechos por los que fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 10 de agosto del 2025.