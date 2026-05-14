Detiene COE a hombre en posesión de 1.2 kg de pastillas de fentanilo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron, a Octavio R. R., de 49 años de edad, por delitos contra la salud, durante el cumplimiento de una orden de cateo.

La intervención se efectuó en un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en un domicilio del cruce de las calles Violetas y Naciones Unidas de la colonia Armeras, en Ciudad Juárez.

En la revisión al inmueble, se localizó 1.2 kilogramos de pastillas con las características de la droga conocida como fentanilo, dentro de un envoltorio de plástico transparente, sellado al vacío.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de combate frontal a los delitos de alto impacto que dañan a la sociedad.