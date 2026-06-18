Sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión por abuso sexual agravado

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y ocho meses de prisión, dictada por un Juez de Control en contra de Adolfo E. R., por el delito de abuso sexual agravado que cometió a una menor de edad en el municipio de Bocoyna.

Tras conocer los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal, por hechos delictivos ocurridos el 5 de agosto del 2024, en el Barrio El Panteón del poblado de San Juanito.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el ahora sentenciado, sujetó a la víctima y la llevó a su domicilio, en donde le hizo tocamientos lascivos, al tiempo que la amenazó con cuchillo, diciéndole que causaría daño a algún miembro de su familia si lo denunciaban.

Hechos por los que Adolfo E. R., fue detenido el día 29 de abril del 2026 con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.