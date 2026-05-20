Sentenciado a 16 años y 5 meses de prisión por violación que cometió en la colonia Villas del Rey

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 5 meses de prisión, dictada en contra de Aarón A. G., por el delito de violación agravada.

Los antecedentes de investigación a cargo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, establecen que en abril del año 2022 y en agosto del año 2025, agredió sexualmente a una adolescente en la colonia Villas del Rey, en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con una orden de aprehensión, en octubre del 2025.

Ante las pruebas que existían en su contra, el imputado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad para recibir del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán.